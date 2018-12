Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 21 décembre 2018 Ce vendredi 21 décembre, la Presse Quotidienne Régionale titre sur la fèt kaf, l'abolition de l'esclavage était en effet célébrée hier 20 décembre partout dans l'île.

Faits divers



Un jeune homme de 23 ans a trouvé la mort dans la nuit de mercredi à jeudi, à Sainte-Anne, percuté par une voiture. Le conducteur a été placé en garde à vue, il avait consommé trop d'alcool pour conduire. Le conducteur pourrait être déféré au tribunal ce jour, pour homicide involontaire.



Un homme de 60 ans a fait une tentative de suicide en pleine rue hier à Saint-Joseph. Il s'est écroulé dans la rue, portait sur lui une lettre d'adieux et un sachet de médicaments. Les pompiers l'ont transporté dans un état grave à l'hôpital de Terre-Sainte.

Société



Le 20 désamb était célébré partout dans l'île, et particulièrement à Saint-Pierre, où un village lontan était érigé, pour des festivités très suivies. Le public s'est pressé sur le front de mer de la capitale du Sud, pour une journée de fête, avec des spectacles de Maloya. Une conférence animée par la guide conférencière Rachel Pappazoni sur le thème de "l'esclavage à Bourbon" a connu un grand succès.



Le 20 désamb au musée de Villèle a donné lieu à une belle performance d'artistes réunionnais, des images furent projetées sur les murs de l'habitation, notamment. Jean-Marc Ayrault a tenu un discours sur le devoir de mémoire. La maison de Mme Desbassins deviendra le musée le l'habitation et de l'esclavage.

Economie



En ce 20 désamb, les Gilets Jaunes ont distribué une pétition aux automobilistes vers la ZAC Canabady, ralentissant un peu le trafic routier. Ils ont été bien accueillis, la pétition demande un jour férié, chômé et payé, en mémoire de l'abolition de l'esclavage. Autre revendication: le SMIC à 1800 euros.



Les entreprises durement impactées par le blocage de l'économie lié au mouvement social des gilets jaunes vont bénéficier d'un étalement sur un an du paiement de leurs cotisations sociales.



