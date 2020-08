Revue de presse REVUE DE PRESSE Vendredi 21 août 2020

Ce vendredi matin, au lendemain de l'annonce de 51 cas détectés en 24H, le Covid-19 est à la Une de vos deux journaux: "Urgence" pour le Quotidien, "Hors de contrôle" pour le JIR. Par B.A - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 06:11 | Lu 179 fois

Faits divers



Mercredi, les policiers de la BAC de Saint-Denis ont intercepté 400 grammes de cocaïne lors d'un contrôle dans la rue. Deux individus s'étaient, en pleine rue, échangé un paquet, qui s'est avéré être de la cocaïne. La fouille de leur voiture a permis de découvrir 400 grammes de drogue, rapporte le JIR.



Olivier Rivière comparaissait hier au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, pour prise illégale d'intérêts. 6 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende ont été requis à son encontre, rapporte le Quotidien.



Marie-Paule Balaya, ancienne conseillère municipale de St-Pierre et vice-présidente du département, n'est pas venue à son audience, ayant fait parvenir un certificat médical. Il lui est reproché d'avoir sous-estimé son patrimoine. La procureure Caroline Calbo a requis 4 mois de prison avec sursis à son encontre, indique le Quotidien.

Santé



Olivier Hoarau, maire du Port, face à la flambée de Covid-19, réclame la fermeture de tous les établissements scolaires durant deux semaines, pour juguler la transmission du virus. Vanessa Miranville réclame quant à elle le retour de l'état d'urgence à La Réunion, rapporte la presse écrite.



Pas moins de 51 cas ont été annoncés hier par la préfecture et l'ARS, un record de cas journaliers, depuis le premier cas le 11 mars dernier.



La région a alloué une subvention au CHU, pour l'acquisition de 25 nouveaux respirateurs, destinés à augmenter les capacités des services de réanimation. Début mars, seuls 56 lits de réa étaient disponibles sur l'île, la capacité est passée à 106 à ce jour, indique le Quotidien.

Politique



Vanessa Miranville, réélue maire de la Possession, se présentera aux régionales de 2021, elle prépare activement sa candidature, informe le JIR.



Le ministre des Outremer Sébastien Lecornu a déclaré hier souhaiter une réelle autonomie alimentaire d'ici 2030 pour La Réunion.



Une agence réunionnaise de la biodiversité a été annoncée par la secrétaire d'Etat en charge de la Biodiversité Bérangère Abba, en visite sur l'île.