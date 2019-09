Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 20 septembre 2019 Les deux journaux régionaux consacrent leur première page à la visite de la ministre des Outremer Annick Girardin, qui précède celle du président de la République.

Faits divers



Un sexagénaire a été condamné à 24 mois de prison dont 16 avec sursis pour avoir à plusieurs reprises agressé sexuellement une petite fille de 11 ans. L'homme avait toute la confiance de la mère de l'enfant, qui a révélé les faits lorsqu'il fut question que le sexagénaire garde sa petite soeur de 7 ans.



Un couple de Cilaos hébergeait un SDF, qui touche l'allocation adulte handicapé et avait obtenu une indemnisation pour l'incendie de sa maison. Le couple avait procuration sur le compte bancaire du SDF et se servait copieusement. La femme est condamnée à 12 mois de prison avec sursis et l'homme à 6 mois avec sursis.





Politique



Annick Girardin est en visite à La Réunion, mais il semble que les grandes annonces quant à la vie chère seront faites par Emmanuel Macron lors de sa visite prochaine.



Erick Gangama, membre de la majorité municipale de Saint-Paul et neveu de Joseph Sinimalé a annoncé sa candidature aux municipales de 2010.

Economie



La compagnie aérienne XL Airways est en cessation de paiement et a demandé hier sa mise en liquidation. XL Airways cesse donc la vente de billets.



L'hypermarché des Casernes à Saint-Pierre fait l'objet de deux offres de reprise, de E. Leclerc et de Make distribution. Les offres doivent cependant être retoquées car jugées insatisfaisantes par le mandataire judiciaire, et présentées de nouveau à la fin du mois.

