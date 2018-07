Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 20 juillet Une revue de presse sans le Quotidien aujourd'hui, suite à un problème technique que rencontre actuellement le site.

Le JIR consacre sa Une aux vols "toujours mieux organisés" dans les champs des agriculteurs. "La guerre des ananas. Une tonne de fruits volée en une heure", à la Une du journal qui a rencontré un agriculteur de St-Benoit. Outre la solution de la vidéosurveillance chère à installer, il demande des aides à l’embauche.

Faits-divers

Ils sont entrés par le balcon afin de déloger une mère de famille. Les faits se sont produits en janvier dernier, en pleine saison cyclonique. Hier s’est tenu le procès des trois mis en cause dont le fils de la propriétaire. Ce dernier risque un an de sursis et 15 000 euros d’amende pour violation de domicile.



La bagarre en marge d’un rodéo sauvage a connu hier un nouvel épisode judiciaire. Mickaël Yaya et Steven Morby risquent respectivement six mois de sursis et un an ferme. Le délibéré est attendu pour mardi prochain.



Les hommes du PGHM ont porté secours à quatre personnes dans la journée d’hier. Les militaires de haute montagne ont notamment évacué un homme de Grand Etang qui souffrait d’une fracture du tibia.

Economie



" Cap Méchant mange Coco cannelle ". Hier, le tribunal de commerce examinait les offres des entreprises locales. La société accuse un passif de 2,1 millions d’euros. Le groupe conserve la marque, le personnel et le gérant, indique le journal.



Météo



"La neige peut-être dimanche", annonce le journal. Il faudra s'attendre en tout cas à des gelées blanches sur les plus hauts sommets et du verglas.





