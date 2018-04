Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 20 avril 2018 Ce vendredi matin, le JIR consacre sa Une à l'érosion des plages, quand Le Quotidien titre sur les associations qui embauchent à tour de bras.

Faits divers



Un tueur de chats sévit à Saint-Denis, dans le quartier de La Trinité. Une dizaine de chats ont été empoisonnés en un mois. Une plainte va être déposée par des habitants du quartier.



Quatre suspects dont le cerveau du réseau vont être déférés ce matin dans le cadre du démantèlement d'un traffic de cocaïne et d'ecstasy.

Société



Hier, la manifestation contre le démantèlement du service public n'a réuni que 500 à 600 personnes à Saint-Denis, selon le JIR. Les syndicats CGT, FSU, et l'Unef ont été rejoints par le PLR.



Le président de Région Didier Robert faisait hier le point sur la saison cyclonique et son impact sur les routes. Il a affirmé que l'option tout-viaduc est définitivement écartée par la région.

Economie



L'IRT doit économiser 200 000 euros sur les salaires. Son directeur Stéphane Fouassin affirme qu'il n'y aura pas de plan social, néanmoins, une dizaine de CDD ne seront pas renouvelés.



Le Pôle Emploi a effectué une enquête sur les besoins de main d'oeuvre des entreprises réunionnaises. Il en ressort que 36 000 embauches sont à prévoir cette année, un chiffre jamais atteint.



