Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 2 mars A la Une de vos journaux ce vendredi : un autre policier en garde à vue dans l'affaire du réseau de prostitution Rangila pour le JIR, le Quotidien titre sur la menace climatique et la nécessité pour les Réunionnais d'y faire face.



Faits divers



Un retraité de la PAF a été placé en garde à vue à Malartic hier, il est soupçonné d'être impliqué dans le réseau de prostitution d'une maison de passe de Saint-Denis.



Le meurtrier présumé d'Yvann en 2015 au Port, Hendrick Lee Song Yin, nie toujours être l'auteur du coup de feu, après deux jours de procès aux assises.



Société



Après l'annonce de la circulaire du recteur réclamant une application stricte de la loi sur la laïcité, une association tamoule dénonce une atteinte au vivre ensemble Réunionnais, le bindi étant désormais proscrit des établissements scolaires.



L'Ouest est particulièrement touché par la recrudescence de l'épidémie de dengue, les communes du Port et de Saint-Paul se mobilisent pour éliminer les gîtes larvaires.

Economie



Les syndicats du BTP annoncent un grand mouvement social contre la suppression de l'APL accession à la propriété. Ils estiment que cette suppression met en péril 2000 emplois à La Réunion.



La SAPMER mise sur la pêche de langoustes, grâce à un procédé permettant de garder les crustacés frais plus longtemps sur les bateaux. B.A Lu 1010 fois





