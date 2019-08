Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 2 août 2019

"Comment protéger les piétons", à la Une du Quotidien. Sur les 23 accidents mortels qui se sont produits depuis le début de l’année, 12 concernent des piétons. 7 se sont déroulés sur des quatre-voies. Information, sensibilisation mais aussi adaptation du réseau routier ont été mises en place par les autorités.



Une enquête judiciaire sur les marchés de la communication est en cours à la mairie de St-André. Elle concerne l’ancienne mandature, Eric Fruteau était maire et Joé Bédier le président de la commission d’appel d’offres. "Le proc et les policiers à la mairie", fait la Une du JIR.

Faits divers



Un jeune homme de 27 ans est placé en garde à vue depuis mercredi soir. Il a tenté de tuer un policier avec une arme blanche. Alors qu’il intervenait dans un conflit de voisinage à St-Pierre, le policier aurait été légèrement blessé en esquivant le coup, indique le Quotidien. Le mis en cause sera déféré ce vendredi matin devant la justice.



Une étudiante britannique en biologie s’est jetée d’un avion en plein vol à Madagascar le 25 juillet dernier. L’appareil venait de décoller de l’aérodrome d'Anjajavy, relate le JIR. Le corps de la jeune femme de 19 ans n’a toujours pas été retrouvé.



Deux bateaux venus du Sri-Lanka étaient attendus depuis la semaine dernière. Les autorités se tenaient prêtes à faire face à une nouvelle arrivée de migrants. Un des bateau a finalement fait demi-tour, l’autre s’est dirigé vers l’Australie, indique le JIR.

Société



La gestion de la Sodegis entre 2014 et 2017 épinglée dans un rapport de l’Ancols. "Foutoir et poule aux œufs d'or", titre le JIR . "Les griefs visent Bachil Valy et les administrateurs qui l’entouraient".



Politique



Hier s’est tenu le conseil municipal de la Plaine des Palmistes. "Encore le chaos au conseil", rapporte le Quotidien. A l’issue de deux délibérations, le conseil a pris fin suite au départ des élus du groupe Parny sur la question du recrutement pour la rentrée scolaire. N.P Lu 250 fois





