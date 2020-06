Revue de presse REVUE DE PRESSE Vendredi 19 juin 2020

Ce vendredi, le JIR consacre sa première page à une "tromperie sur les vols d'hélicos": deux pilotes étaient en garde à vue hier. Le Quotidien titre "recherche marins naufragés": un bateau a été retrouvé échoué à la Rivière du Mat hier matin. Par S.M - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 06:14 | Lu 30 fois

Faits divers



Deux pilotes d'hélicoptère, qui n'ont pas le droit d'effectuer des vols commerciaux, étaient en garde à vue hier, pour avoir fait de conséquents bénéfices illégalement, en surfacturant des vols, rapporte le JIR.



La ville de Saint-Paul pourrait avoir à payer 350 000 euros à Seanergy, la société qui s'occupait des filets anti-requins de Boucan et des Roches noires. La mairie avait mis fin prématurément au contrat d'entretien, l'affaire est en délibéré.



Excédé par le tapage d'un voisin, un jeune homme de 25 ans s'était présenté à sa porte le 31 mai. Devant le refus du voisin de baisser le son, il l'avait frappé et menacé d'un pistolet à billes, narre le JIR. Il sera jugé prochainement, ayant reconnu les faits.

Economie



Débouté par le Conseil d'Etat en référé, les opposants au rachat de Vindémia par Hayot saisissent le juge du fond, devant le Conseil d'Etat de nouveau.



L'année 2019 a été la pire depuis 20 ans pour le BTP, en terme de chiffre d'affaires. La commande publique a largement diminué, de plus, les délais de paiement ont augmenté, selon le HCCP, réuni hier.



Selon l'INSEE, le bilan économique de 2019 est positif, avec une augmentation de 2,2% à La Réunion. Mais la crise sanitaire va effacer les bonnes nouvelles de 2019, 2020 sera une année noire.





Politique



L'écologiste Yvette Duchemann, candidate au premier tour, a rallié Didier Robert pour le second tour des municipales à Saint-Denis.



A Saint-Paul, la droite affiche une "union sacrée" autour d'Alain Bénard, arrivé troisième au premier tour. Le maire sortant Joseph Sinimalé se dit au service de la nouvelle tête de liste et ancien maire.



A la Possession, les anti Miranville s'organisent autour de Philippe Robert, fils de l'ancien maire. Une plateforme est créée, qui rallie notamment les déçus de la maire.