[REVUE DE PRESSE] Vendredi 19 février 2021

Roland Fontaine encourait 30 ans de réclusion criminelle. Il a finalement écopé de 10 ans pour tentative de meurtre sur son neveu au Petit-Tampon en 2018. Ce jeudi, les avocats de la partie civile, de la défense et l’avocate générale sont revenus sur le déroulement de cette matinée de 2018 lorsque Eddy L., 32 ans, a failli perdre la vie devant son fils de 10 ans. Un garçon qui avait déjà perdu sa mère. L’auteur du coup de feu qui a logé une balle dans l’abdomen de la victime ? Son tonton, Roland Fontaine, 68 ans, qui l’a ensuite laissé pour mort. Le compte-rendu de cette audience à retrouver ici Les transporteurs se sont expliqués et ils n’y sont pas allés avec des bouquets de fleurs. Une franche engueulade a fait trembler les murs de la CCIR ce jeudi après-midi . A la demande d'Hubert Poinapin, le président de la chambre consulaire a reçu les transporteurs du camp Poinapin ; ceux du camp Caroupaye les ont rejoints. Voilà quatre jours que l’accès au chantier de remblaiement de la NRL (partie MT 6-1) est fermé. Une nouvelle réunion est prévue ce vendredi entre les deux parties pour sortir de ce conflit.Olivier Véran et Sébastien Lecornu ont fait des annonces conjointes ce jeudi au sujet de la lutte contre l'épidémie de Coronavirus à La Réunion. De nouvelles mesures ont été prises. Ainsi, la Préfecture pourra refuser la venue de certains voyageurs ainsi qu’à la compagnie aérienne qui ne justifient valablement pas d'un motif impérieux. Cette procédure sera effective sur les vols entre Mayotte et La Réunion, à compter du samedi 27 février