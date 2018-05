Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 18 mai 2018 « Il faudra passer à la caisse » s’exclame le Quotidien, en référence aux tarifs des contrôles techniques automobiles qui vont bientôt être beaucoup plus salés. Le nouveau contrôle technique arrive à La Réunion en début de semaine prochaine. Les points de défaillance sont plus nombreux, les contre-visites vont se multiplier et la facture s’alourdir.



Le rêve de disputer une Coupe du monde s’envole pour Dimitri Payet. « 23 bleus sans Payet » titre, désespéré, le Journal de l’Ile, après avoir milité, il y a quelques jours pour sa sélection. « Pour Dimitri c’est un peu la fin du monde ».

FAITS DIVERS



Accident, suicide ou piste criminelle ? « Les circonstances restent à déterminer », écrit le Quotidien. Un quinquagénaire a fait une chute mortelle hier soir depuis le troisième étage d’un immeuble situé dans le Bas de la Rivière à Saint-Denis.



Pris en flagrant délit. Ces trois hommes venaient de pénétrer dans un restaurant de Saint-Pierre mercredi soir lorsqu’ils ont été interpellés par les policiers. Ils sont convoqués devant le tribunal en octobre prochain, écrit le Quotidien.



Un cycliste a été grièvement blessé à la tête hier à Sainte-Marie, informe le JIR. Il a chuté seul de son vélo, dans le centre ville. Son pronostic vital étant engagé hier soir, le jeune homme a été transféré au CHU sud.



Un individu est entré au domicile de l’élue saint-pauloise Sandra Sinimalé. Les gendarmes ont tenté de remonter la piste du cambrioleur à l’aide d’un chien renifleur, sans succès. Le préjudice subi est peu important, rapporte le Quotidien.

JUSTICE



Malgré 15 points de non-conformité qui avaient donné lieu à la publication d’un arrêté préfectoral de fermeture administrative, le gérant du Complex (plus connu sous son ancienne appellation le Chapiteau) avait ouvert son établissement de nuit. Ce qui lui a valu une condamnation en appel d’une amende de 8000 euros prononcée par le tribunal de Saint-Pierre en juin 2017, confirmée hier par la Cour d'appel de Saint-Denis.



L’ex-sportif Péniel Acapandié, impliqué dans un trafic de drogue, a vu sa condamnation de 15 mois de prison confirmée par la cour d’appel. Une décision conforme à celle rendue il y a un an par le tribunal de Saint-Pierre.



ECONOMIE



Le Maïdo fait le deuil du projet phare d’éco-lodges dont le projet avait été cité en exemple ces dernières années. Un nouveau coup dur pour les professionnels qui vivent du tourisme sur ce lieu de haute fréquentation des hauts de Saint-Paul et de La Réunion tout simplement. Déjà l’an dernier, c’est l’Accrobranche qui baissait le rideau. Le Journal de l’Ile fait le point.

Zinfos974 Lu 1381 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 17 mai 2018 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 16 mai 2018