Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 18 janvier 2019 A la Une de vos journaux ce matin, un tour de l'île des radars pour le JIR, et le Quotidien plonge dans le porte-monnaie des partis.

Faits divers



Un cinquantenaire, condamné à 5 ans de prison pour l'agression sexuelle d'un enfant de 12 ans, était entendu hier en cour d'appel de St-Pierre. Le procureur général a requis une peine plus lourde, devant le déni du pédophile. Décision attendue le 31 janvier.



Un franco-malgache s'était fait arrêter à Gillot avec 12 000 comprimés d'Artane, en 2014. En première instance, l'homme avait écopé de 3 ans de prison ferme, hier en cour d'appel, le procureur a requis 2 ans, ce qui permettrait au prévenu de ne pas retourner en prison. La décision sera rendue le 31 janvier.



Société



Plus de la moitié des radars de l'île ont été détériorés, il en coûtera environ 500 000 euros de les réparer. Ils devraient être remis en service d'ici fin mars. Sur les 14 radars fixes de La Réunion, 7 sont encore hors-service.



Une épave a été repérée par des pêcheurs au large de L'Etang-Salé, à environ 20 km des côtes. Le CROSS indique qu'il s'agirait d'un naufrage vieux de 30 ou 40 ans, et lance des appels à la prudence à tous les navires passant dans la zone.



Politique



A Saint-Louis, l'opposition et la majorité s'écharpent par communiqués interposés, la campagne des municipales de 2020 semble déjà lancée. Cyrille Hamilcaro et Patrick Malet sont dans les starting-blocks.



La "marche des possibles", soit une trentaine de personnes portant gilet jaune et sillonnant l'île, s'est achevée hier à Ravine Blanche sur une grande discussion. Certains rejoindront les "kaz citoyennes" en vue de continuer les échanges d'idées. B.A Lu 198 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 17 janvier 2019 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 16 janvier 2019