[REVUE DE PRESSE] Vendredi 18 décembre 2020

Le nouveau pont de la Rivière des Galets s’approche de sa livraison prévue le 23 décembre. À quelques jours de l’inauguration, Didier Robert est venu assister aux épreuves finales de l’ouvrage avant livraison Le président de Région a rappelé les deux objectifs de ce pont : sécurisation et fluidification du trafic. Frédéric Miranville a été confirmé ce jeudi 17 décembre dans ses fonctions de président de l’Université de La Réunion . Le professeur âgé de 43 ans a obtenu 22 voix sur 36 que compte le conseil d’administration. Le voilà reparti sur un mode de gouvernance partagée mise en place il y a quatre ans avec Gilles Lajoie. Après le vote qui s’est tenu à huis clos, Frédéric Miranville affirmait voir dans cette nouvelle victoire un travail de conviction opéré dès l'entame de la constitution de son collectif Cap 2024.Le maire du Port s'insurge suite aux propos tenus par Jean-Paul Virapoullé lors de l'assemblée plénière de la Région. Il accuse aussi le président du Conseil régional de ne pas avoir condamné ces déclarations. "Cette stigmatisation des Portois est intolérable", dénonce Olivier Hoarau, qui demande à Jean-Paul Virapoullé, "quelqu'un en fin de vie politique et qui refuse le travail qui a été fait au Port", mais aussi à Valérie Auber et à Didier Robert, "des excuses publiques"