[REVUE DE PRESSE] Vendredi 17 mai 2019

A la Une du JIR ce vendredi, la hausse des tarifs de l'électricité au 1er juin, injustifiable à La Réunion. Le Quotidien consacre sa première page à la découverte d'un volcan sous-marin au large de Mayotte.

Faits divers



Un voleur de scooter, qui avait participé du lynchage de jeunes gens à St-Leu, avait été relaxé en première instance au tribunal de St-Pierre. Le parquet avait fait appel de la relaxe, hier, le tribunal a suivi les réquisitions, le multirécidiviste écope de 3 ans de prison ferme.



Le braqueur d'une épicerie du Chaudron, avait pris la fuite vendredi dernier car aspergé de gaz lacrymogène par le gérant de l'épicerie. Il s'est fait attraper par les forces de l'ordre, ayant posté sur sa page Facebook un selfie en tenue de braquage... Il devrait comparaitre ce jour à Champ-Fleuri.



Politique



Sept villes réunionnaises seront aidées financièrement par l'Etat, suite aux dégâts causés aux centres-villes lors du mouvement des Gilets Jaunes en novembre dernier. Une aide destinée à la revitalisation des centres-villes, désertés par les consommateurs.



Le député LFI Jean-Hugues Ratenon a présenté hier une proposition de loi pour les "rétablissements de l'égalité d'accès au service public postal en Outre-mer." Les tarifs postaux sont nettement plus élevés dans les outremers, une injustice, selon le député France Insoumise.



Société



Au premier juin, l'électricité augmentera de 5,9%, une mesure prise pour favoriser la concurrence entre fournisseurs d'énergie. Une mesure décriée par les associations de consommateurs, car, à La Réunion, EDF est en situation de monopole.



Une équipe de chercheurs a découvert la naissance d'un volcan sous-marin à 50 km au large de Mayotte. On tient sans doute l'explication des nombreux séismes qui secouent Mayotte depuis un an.





