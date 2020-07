Revue de presse REVUE DE PRESSE - Vendredi 17 juillet

"Jeudi noir", c’est la une du Quotidien ce vendredi. Le journal revient sur les deux accidents mortels qui se sont produits sur les routes de l’île en moins de 24 heures. Ainsi une mère de famille de 46 ans, qui roulait à bord d’un SUV avec ses 3 enfants à l’arrière, est décédée après une collision avec une moto au niveau de la Souris-Chaude. Le motard, âgé de 27 ans a également perdu la vie.L’autre drame s’est joué à La Plaine des Grègues en début d’après-midi. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a fait une chute de 50 mètres dans le ravin avant de mourir dans l’incendie de la voiture.



Le Journal de l’Île poursuit ses révélations sur les pensions marrons et plus précisément sur la pension de Mme N. à Saint-François, où un gramoune est décédé en juin dernier après une chute dans les escaliers. Après le drame, sa fille a découvert que son compte en banque était vide, et qu’un capital décès avait été souscrit en faveur de la gérante de la pension. Une enquête de police a été ouverte.





Faits Divers



Deux randonneurs ont fait une découverte macabre dans la ravine Patates à Durand ce jeudi. Le cadavre, en état de décomposition avancé, se situe dans une végétation peu facile d’accès, à une heure trente de Saint-Denis, et aucune constatation n’a encore pu être réalisée sur place. Les enquêteurs devraient se rendre sur place ce matin pour organiser l’hélitreuillage de la dépouille et tenter de déterminer les circonstances exactes du décès, comme l’indique la presse écrite.



Louis Carpaye fait l’objet d’une plainte à son encontre, déposée par les trois entreprises retenues dans l’appel d’offres de la Cinor pour le marché des transports scolaires, comme le révèle Le Quotidien. Elle vise le non-respect de son interdiction de gérer et escroquerie. L’affaire vient mettre en lumière cette condamnation du 29 juin 2019, habilement passée sous silence, et lors de laquelle il écope d’un an de prison avec sursis.





Société



8 Réunionnais ont réalisé leur rêve ce 14 juillet après avoir été désignés pour se rendre à Paris et défiler le jour de la fête nationale. Tous membres du RSLMA, ils racontent leur immense fierté au Journal de l’Île, ainsi que leur déjeuner avec le ministre des Outre-mer quelques jours plus tôt. Une expérience qui aujourd’hui les pousse à encourager les autres à rejoindre le RSMA.



