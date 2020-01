Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 17 janvier

La consommation quotidienne d’alcool semble moins élevée dans notre département par rapport à l’Hexagone mais "L’alcool tue plus à La Réunion", titre le Quotidien. L’addictologue David Mété analyse dans les colonnes du journal "ces apparences trompeuses".



Le JIR propose le programme des sorties ciné pour les mois à venir. Encore des franchises de super-héros, le retour de James Bond mais pas seulement…"Les 100 films à ne pas rater".

Faits divers



Le jeune motard, grièvement blessé dans une collision vendredi dernier avec un véhicule de la BAC, est hier décédé. Des jeunes du quartier des Camélias ont, hier, installé un chapiteau dans la rue pour contester publiquement la version officielle. Cette nuit a été marquée par de nouvelles violences urbaines, indiquent vos deux journaux.



Un prévenu a, hier au tribunal de St-Denis, tenté de prendre la fuite alors qu’il prétextait aller aux toilettes. Il a été rattrapé dans la rue Juliette Dodu et devra répondre prochainement de cette tentative d’évasion.



Lors d’un contrôle routier mené à St-Benoit par des gendarmes, un moniteur d’auto-école a été controlé positif au cannabis. Son permis lui a été immédiatement retiré, rapporte le Quotidien.

Société



Le Quotidien consacre son dossier du jour à la préservation de la biodiversité. Comme 150 plantes, des animaux de compagnie seront bientôt interdits à La Réunion.



Social



Un nouvel épisode de manifestations contre la réforme des retraites s'est tenu hier à St-Denis et St-Pierre. "Faible mobilisation, forte contestation", note le JIR.







