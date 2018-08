Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 17 août 2018 Le Quotidien fait sa rentrée avec la famille Técher. Alexia, Lucas et Elina prennent le chemin de l’école ce matin mais « l’angoisse » est également perceptible chez leurs parents. Le journal a assisté à leur dernière préparation du côté de Saint-André.



L’incendie qui s’est déclaré hier à Saint-André aurait pu donner lieu à un bilan humain important sans l’intervention d’André Elisabeth. Même s’il « a beau assuré ne pas être un héros », il a certainement sauvé deux femmes bloquées dans leur appartement. Le héros du jour, et de toute une vie, donc, fait logiquement la Une du JIR.

FAITS DIVERS



« Sous bracelet électronique et ivre, il provoque un accident dans les rues du Tampon. Lundi soir, un habitant de Petite-Ile a provoqué un accident qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. « Une femme a cru perdre la vie », écrit le Quotidien. La confrontation a eu lieu hier durant la comparution immédiate prononcée à l’encontre du récidiviste, déjà condamné à quatre reprises.



En avril dernier, rappelle le Quotidien, les frères Sitouze, Michel Daou et leurs deux compères étaient condamnés à de la prison ferme. Hier, leur nouveau procès a été renvoyé au 18 octobre.



Les gendarmes du sud sont à la recherche de trois individus qui auraient agressé un homme pour finalement lui dérober 600 euros. Les faits se sont déroulés dans le quartier du Gol Saint-Louis dans la nuit de mardi à mercredi. La victime, qui a avoué être ivre au moment des faits, a bénéficié d’une interruption totale de travail inférieure à huit jours.

ECONOMIE



Il pensait obtenir un complément de ses revenus agricoles. Jismy Desruisseaux se retrouve finalement en grande difficulté financière après l’achat d’une centrale photovoltaïque développant 9 kWc, soit la capacité maximale proposée dans le cadre du chèque énergie de la Région. Seulement voilà, son installation a multiplié les « couacs ». La bonne affaire s’est transformée en cauchemar. Récit de cette mésaventure qui coûte cher dans le Quotidien du jour.



SOCIETE



Le drame qui s’est déroulé à Gênes peut-il se produire à La Réunion ? Le Journal de l’Ile et le Quotidien apportent les réponses de la Région, collectivité en charge de l’entretien des ponts du réseau routier national. « Les gens ne doivent pas s’inquiéter même s’il faut rester humble car on ne peut jamais dire que ça n’arrivera jamais. Nous ne sommes jamais à l’abri d’événements exceptionnels mais tout est fait pour l’éviter », assure le chef du service ouvrages d’art de la Région.



Jean-François Reverzy publie « L’île du Sanblan » aux éditions du Grand Océan. L’auteur « met à profit sa triple identité d’écrivain, de psychiatre et de z’oreil depuis plus de trois décennies, pour brosser en profondeur le portrait de son île d’adoption et de ses utopies ». Un « essai de psychanalyste communautaire dans l’océan Indien », qui est à découvrir dans les colonnes du JIR.

