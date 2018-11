Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 16 novembre 2018

À la une du Journal de l'île ce vendredi, focus sur la taxe régionale sur les carburants, qui a permis depuis 2010, la redistribution de 1,7 milliard d'euros vers les collectivités réunionnaises. "Objet de critiques virulentes depuis quelques jours, la taxe spéciale sur la consommation du carburant (TSCC) n'est pas uniquement encaissée par la Région Réunion. Elle est également répartie vers les communes, le conseil départemental et les intercommunalités", rappelle le média.



De son côté, Le Quotidien revient sur les conséquences de la manif des gilets jaunes ce samedi, qui mettront à mal plusieurs manifestations comme le foot régional. Tous les matches prévus ainsi ce weekend sont purement et simplement reportés au 25 novembre prochain.

FAITS-DIVERS



Le père de Yoan Spanu, ce détenu retrouvé pendu dans sa cellule de la maison d'arrêt de Saint-Pierre dans la nuit du 6 au 7 novembre, promet des "révélations" sur le décès de son fils. Selon lui, la mort de Yoan serait dû à un meurtre et non à un suicide. Il compte poursuivre le juge des libertés et de la détention.



La garde à vue du suspect du meurtre de Carole Revest, cette infirmière saint-pierroise retrouvée morte rouée de coups dans son appartement lundi soir, a été prolongée. Une information judiciaire pour meurtre pourrait être ouverte à son encontre ce vendredi après son déferrement au tribunal de Saint-Pierre en fin de matinée.

ÉCONOMIE



Arrivée dans l'île ce jeudi, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé ce vendredi dans les colonnes du Journal de l'île que le quota de 11 000 contrats aidés PEC (Parcours emploi compétences) destiné à La Réunion serait bel et bien maintenu pour 2019.



SOCIÉTÉ



La prochaine saison cyclonique s'annonce proche de la normale sur l'ensemble du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Selon Météo-France, entre 8 et 11 systèmes sont attendus dans notre zone et près de la moitié d'entre eux pourrait atteindre le stade de cyclone tropical.





