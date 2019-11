Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 15 novembre 2019

A la une du Journal de l'île ce vendredi, retour sur le réchauffement climatique et la hausse des températures prévue de 3 à 4 degrés à l'horizon 2100 ("Nous allons mourir de chaud"). "L'enjeu n'est plus d'empêcher la hausse des températures, mais d'éviter le pire", écrit le média.



De son côté, Le Quotidien revient sur la mobilisation de l'ensemble des hospitaliers de l'île . Ces derniers demandent plus de moyens pour améliorer leurs conditions de travail. Des défaillances qui feraient peser un risque sur les patients ("Urgence").

FAITS-DIVERS



Belle prise des douaniers de Gillot. Ce jeudi, après le contrôle d'un passager, ces derniers ont saisi près d'un kilo de résine de cannabis et 5000 cachets d'ecstasy. Selon les informations du Journal de l'île, les produits étaient dissimulés dans un paquet cadeau. Placé en garde à vue, l'homme, originaire de la région parisienne, a été remis au commissariat Malartic.



Les locaux de l'antenne Sud de la Région Réunion et de la pyramide inversée à Saint-Denis ont été perquisitionnés ce jeudi matin. Une perquisition qui fait suite à la réception d'une lettre anonyme il y a quelques mois dénonçant des malversations dans l'attribution des marchés locaux des lycées dans le sud de l'île. Le conseil régional avait décidé de mener une enquête interne. Après investigations, les éléments ont été transmis au parquet, d'où les perquisitions de ce matin.

SOCIÉTÉ



Le centre commercial, hôtelier et tertiaire de Casabona à St-Pierre va bientôt sortir de terre. Ce jeudi matin, Gilles Garcia d’Icade Promotion, Abdoul Cadjee du groupe Cadjee, Noor Locate de Locate Océan Indien, Jean-Hugues Savaranin promoteur immobilier et Michel Fontaine, maire de St-Pierre ont posé symboliquement la première pierre de l’opération. Sur une surface totale de 21 000 m2, le projet d'un coût estimé à 50 millions d'euros, prévoit la création de 8 000 m2 de commerces. Le Leader Price, du Boulevard Bank voisin, y déménagera également dans une grande surface. Coté restaurant, 11 enseignes vont se répartir les 2 000 m2 du food court. Un hôtel B&B trois étoiles de 93 chambres et des bureaux dont la CAF vont aussi s’implanter. 150 emplois sont espérés pour la zone commerciale. La livraison est attendue pour le deuxième semestre 2021. NP Lu 289 fois







