Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 15 mai 2020 A la Une du JIR: "Redécollage imminent", les Réunionnais vont pouvoir aller en métropole en juillet, et inversement. Le Quotidien consacre sa première page à la rentrée scolaire "La grande illusion", les enseignants inquiets de la reprise. Par S.M - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 06:08 | Lu 128 fois

Faits divers



Un groupe de 7 jeunes hommes était jugé hier à St-Pierre pour avoir, le 20 février 2019, dévalisé un jeune homme au Tampon, après l'avoir roué de coups. Ils avaient forcé la victime à retirer tout l'argent présent sur son compte (170€), l'entrainant de force dans une voiture, volée peu avant à la Bretagne. La bande écope de peines de prison ferme, allant de 1 à 6 ans.



L'homme qui avait, mercredi, renversé son ex-compagne au Tampon, la blessant aux jambes, sera déféré ce jour au tribunal de St-Pierre en vue d'une mise en examen. La question est celle d'un acte volontaire ou pas.

Société



Les Français vont partir en vacances en France cet été, incluant les Outremer. Ainsi, le tourisme va-t-il reprendre à La Réunion, les métropolitains vont pouvoir venir sur l'île, sans quatorzaine.



Les bars et restaurants seront autorisés à rouvrir le 2 juin en France, dans les zones vertes. Les professionnels espèrent une réouverture plus tôt à La Réunion, afin de sauver leurs établissements, à l'arrêt depuis le 14 mars.



Les enseignants sont, depuis hier, en pré-rentrée, afin de préparer l'arrivée des élèves lundi, dans des conditions strictes de distanciation physique. Les doutes et inquiétudes sont nombreux chez les enseignants, en ces temps de pandémie.





Economie



L'IEDOM publie, comme chaque trimestre, son indicateur de climat des affaires. Ce premier trimestre est catastrophique, indique le JIR: le moral des patrons est au plus bas, comme leur chiffre d'affaires.



Les cinémas sont à l'arrêt, toute l'industrie du 7ème art est en souffrance. A La Réunion, les deux opérateurs espèrent une reprise début juillet, mais les sorties de blockbusters ayant été différées du fait de la pandémie, ils devront adapter leur programmation, narre le Quotidien.



La préfecture regrette que les petites entreprises réunionnaises soient trop peu nombreuses à avoir sollicité un Prêt Garanti par l'Etat (PGE). Seules 4000 entreprises ont bénéficié du PGE, pour un montant total de 575 millions d'euros, indique le Quotidien.