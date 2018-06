Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 15 juin

"Trois camions 'NRL' incendiés dans la carrière", à la Une du JIR. Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi aux Orangers à la sortie de Ste-Anne. Une enquête est ouverte. Le préjudice pour Vinci/SBTPC et GTOI est estimé à un million d’euros.



Le Quotidien consacre sa Une au coup d’envoi du mondial. La Russie, pays organisateur, a ouvert la compétition. "Un mois de fête", titre le journal qui a rencontré des supporters dans la capitale ainsi devenue "carrefour des peuples".

Faits-divers



Le patron du club de Plongée Australe se trouvait hier devant la cour d’appel, jugé pour homicide involontaire suite au décès de deux personnes en juin 2014 à Grands Bois. "Techniquement, je ne me sens pas responsable", a-t-il déclaré . Il encourt 5 ans de prison, la peine maximale, notent vos deux journaux.



Les protagonistes du vol de containers du Leroy Merlin St-Louis ont, hier, été jugés devant le tribunal correctionnel de St-Pierre. "Un salarié de l’enseigne, son ex-compagne, des chauffeurs livreurs et un commerçant ambulant", ont été condamnés à des peines allant de 9 à 14 mois de prison, indique le Quotidien.



Un artisan a, hier, été condamné à de la prison ferme. Le patron a manqué de nombreuses fois aux règles de sécurité jusqu’en février 2017 où l’un de ses ouvriers a fait une chute de 6m. La victime n’était pas équipée d’un harnais.

Société



Le rapporteur public a, hier, livré ses conclusions et estimé que le collectif de défense du domaine public maritime (DPM) n’était pas légitime pour attaquer les AOT. "Dans ce contexte, le débat sur la légalité des AOT, à l'origine de la démarche judiciaire du collectif de défense du DPM, paraît anachronique", note le JIR.



"Si les AOT sont définitivement annulées, il n’y aura plus d’obstacle pour que le préfet expulse et endigue ce drame environnemental", a précisé l’avocat du collectif au Quotidien. NP Lu 475 fois





