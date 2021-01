Revue de presse REVUE DE PRESSE Vendredi 15 janvier 2021

A la Une du JIR, les tests PCR obligatoires pour partir en hexagone, "Test négatif exigé vers la métropole". Le Quotidien quant à lui titre "Le retour de la septaine?". Par B.A - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 06:03 | Lu 290 fois

Faits divers



Les avocats réunionnais des "anges de la téléréalité" ont donné hier une version des faits qui met à mal celle de Joé Bédier: le fils du maire serait, selon eux, à l'origine des violences.



Un bébé d'un an est tombé du second étage d'un immeuble à Saint-Denis. Il a été transporté au CHU de Bellepierre, dans un état critique, après avoir été médicalisé sur place. Le bébé serait tombé par la fenêtre qui jouxte un lit.



Le pêcheur pris en flagrant de délit de braconnage par un agent de la réserve marine, qu'il a blessé d'un jet de pierre à la tête, sera jugé en mars pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Société



Un test PCR négatif sera désormais obligatoire pour les voyageurs au départ de La Réunion et de Mayotte à destination de l'hexagone. Une mesure annoncée hier par le premier ministre Jean Castex, pour tenter de minimiser l'entrée sur le territoire métropolitain du variant sud africain de SARS-Cov-2.



A Saint-Gilles, la maison Dussac, détruite par les flammes, sera reconstruite à l'identique, et deviendra un "espace d'interprétation de l'architecture et du patrimoine", rapporte le Quotidien.



A Bras-Panon, l'eau est impropre à la consommation depuis hier, suite à une fuite d'hydrocarbures qui souillent l'eau du captage de la Ressource. La mairie a mobilisé 3 camions-citernes en urgence.

Economie



Les cinémas sont en grande difficulté depuis la crise sanitaire, indique le JIR. S'ils sont ouverts au public à La Réunion, contrairement à l'hexagone, les spectateurs ne sont pas au rendez-vous, faute notamment de nouveaux films. L'espoir des exploitants est que les salles rouvrent en hexagone, pour relancer la distribution.



Malgré la crise sanitaire, quelques 4200 emplois ont été créés sur l'île, selon une note de conjoncture de l'INSEE, rapporte le JIR. La création d'entreprises est en hausse de 10%, mais le volume d'heures rémunérées était en baisse de 1% au mois d'octobre.



Les acconiers du grand port maritime vont recevoir 8 nouveaux cavaliers, des chariots de chargement destinés aux manutentionnaires, indique le Quotidien. Ces nouveaux chariots, qui devraient arriver au troisième trimestre 2021 devraient désengorger le port est, où les conteneurs vides deviennent problématiques.