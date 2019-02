Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 15 février

Suite à un problème d'approvisionnement, la revue de presse se fera ce vendredi sans Le Quotidien.



Le JIR consacre sa Une à l’enquête du pôle financier de Paris sur l’Hôtel Le Superbe. Depuis lundi, les perquisitions, saisies et auditions libres s’enchainent dans ce dossier à 30 millions d’euros. Hier, David Hoarau l’avocat qui est intervenu auprès d’ investisseurs chinois a répondu aux questions des gendarmes de la section de recherches de Paris. "Les gendarmes descendent chez l’avocat", titre le journal.

Faits-divers



Alors que 64 migrants ont, hier, été reconduits au Sri-Lankais, les autorités locales ont annoncé avoir interpellé 22 personnes sur le point de partir. Les deux cerveaux présumés de la filière d’immigration illégale auraient également été arrêtés, rapporte le JIR. Plusieurs plaintes pour des vols de bateaux ont également été déposées dans l’Ouest du pays.



Les proches du "Gourou" de St-André ont été libérés sans être inquiétés par la justice. Leur complicité d’abus de faiblesse n’a pas été prouvée. Les sommes importantes perçues l’auraient été dans le cadre de travaux rémunérés au "noir" " sans rapport avec les activités du groupe religieux", précise le journal.



Société



La dengue continue de se propager. "Le préfet appelle à la mobilisation collective". En plus du SDIS et d'autres services, le RSMA a été appelé en renfort.



Le cirque Zavatta revient à La Réunion. Le lion blanc Malys, les tigres du Bengale Maya et Tor et Lolita, la babouin Coco, ont, hier, débarqué à l’aéroport Roland Garros. Les photos sont à retrouver dans les colonnes du JIR. N.P Lu 1147 fois





