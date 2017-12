Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 15 décembre 2017 Ce vendredi 15 décembre, à la Une de vos journaux, une promotion pour Patrick Lebreton qui finit au tribunal administratif pour le JIR, et la colère des hospitaliers pour le Quotidien.

L'homme découvert mort dans son appartement hier à Sainte-Marie est décédé de cause naturelle. L'autopsie effectuée hier sur le corps décédé depuis plusieurs jours a permis cette conclusion.



Un homme s'est suicidé hier, se jetant du pont Vinh-San, se hissant tout en haut des filets de protection. Il a pu être identifié suite à une déclaration de disparition.

Le département va supprimer de nombreux postes médicaux et sociaux. 18 médecins, 6 sage-femmes, 6 infirmiers, 11 auxiliaires de puériculture, 2 psychologues. Pourtant, les syndicats dénoncent un manque de personnel dans les services du département.



La région va augmenter les taxes sur les carburants, l'essence va passer de 1,40 à 1,44€, et le gazole de 1,05 à 1,11€ le litre, vers un alignement du prix du gazole, plus polluant, sur celui de l'essence.

Le conseil municipal de La Plaine des Palmistes, hier, a voté le retour à la semaine des quatre jours dans les écoles de la commune. Les enfants n'iront donc plus en cours le mercredi.



Patrick Lebreton a été promu attaché territorial sur proposition du maire de Petite-Île. Il passe donc d'un poste de catégorie B à A, ce qu'un syndicat de l'administration promet d'envoyer au tribunal administratif.





