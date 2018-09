Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 14 septembre

Le JIR révèle les frasques d’un inspecteur général de l’administration lors de son séjour à La Réunion. Les faits se sont produits en juin dernier dans le cadre de la visite du député Olivier Serva. Le haut fonctionnaire a saccagé la chambre dans laquelle il était logé à la préfecture. Sexe, alcool…"Nuits torrides à la préfecture", à la une du journal.



"De l’espoir pour notre lagon", titre le Quotidien qui a rencontré Mehdi Adjeroud, spécialiste des coraux. Si les actions de lutte contre la pollution et la pêche se poursuivent, le scientifique entrevoit un avenir pour le récif corallien réunionnais.

Faits-divers



Un avocat du barreau de St-Denis a, hier, été mis en examen pour agression sexuelle. Après vingt ans de silence, sa belle-fille a décidé de porter plainte. Placé en garde à vue, Me Gabriel Armoudoum a nié les faits, indique le JIR.



Alcool, vitesse, stupéfiants, "cocktail mortifère" pour un "accident inévitable", pour le Quotidien. Le tribunal de St-Pierre a hier examiné le cas de Joe C. Le jeune homme a percuté un scooter à St-Pierre en mai 2015. La passagère arrière, enceinte, est décédée.



Eliane Houlette, procureur du parquet national financier est arrivée, hier, en "guest star", souligne le JIR. NRL, travaux réalisés dans la demeure de Nassimah Dindar, hôtel "Le Superbe", l ‘Ecocité de Cambaie mais aussi d’autres affaires qui n’ont pas encore été révélées sont notées à son agenda.



Société

Le projet de liaison maritime entre La Réunion et Maurice est toujours d’actualité, selon le JIR. Si Vanilla Cruise semble avoir pris l’eau, le projet de gare maritime installée au Port avance.



Le Département présentait, hier, son projet de route des hauts de l’Est dans le cadre d’une concertation publique à St-André. "De l’intérêt et des doutes", a relevé le Quotidien. La peur de l’expropriation a notamment soulevé de nombreuses interrogations. N.P Lu 531 fois





