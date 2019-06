[REVUE DE PRESSE] Vendredi 14 juin 2019

Economie



La Caisse des Dépôts et Consignations Habitat devrait devenir propriétaire des 2522 logements d'Apavou, en liquidation. Lesdits logements seront gérés par la SIDR ou la Semader, et deviendraient ainsi des logements intermédiaires. Le coût de l'opération pour la CDC: 148,5 millions d'euros pour le rachat, plus 80 millions pour la remise en état des logements, en très mauvais état.



Le Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion (SICR) présentait hier le bilan 2018 des filières de collecte des déchets (Responsabilité élargie des Producteurs). Des résultats en légère progression, mais la filière reste à développer.