Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 14 décembre 2018

L’attentat de Strasbourg marque toujours l’actualité. "Cherif Chekatt abattu par la police", titre le Quotidien. Le tireur se trouvait dans le quartier de Neudorf où il a grandi. " Il a tiré sur une équipe de policiers de sécurité publique qui a riposté", rapporte le journal. Les faits se sont produits vers 21h, heure métropole.



"Traqué en France et en Allemagne". Le JIR a dû boucler son édition du jour avant l’annonce de sa mort. La chasse à l’homme s’est poursuivie en France, en Suisse et en Allemagne. "A Strasbourg, 'le jihadisme bourgeonne' ", le journal livre l’analyse d’un sociologue.

Faits-divers



La mule et le commanditaire du trafic de drogue ont, hier, à l’issue de leur mise en examen, été conduits en prison. "L’enquête a démarré après cette saisie record réalisée par les douaniers", de 19 kilos de résine de cannabis et 484 kg d’héroïne. Le "cerveau" du trafic a finalement reconnu son implication, souligne le JIR. L'enquête se poursuit.



Le maire de l’Etang-Salé a rendez-vous devant le tribunal correctionnel de St-Pierre le 24 mars prochain, indique le JIR. Jean-Claude Lacouture est poursuivi pour "harcèlement moral" sur son ex-directrice du CCAS.



Deux instituts de beauté ont été reconnus coupables d’exercice illégal de la médecine pour avoir brûlé des clientes après des séances d’épilation au laser. Le tribunal de St-Pierre a prononcé des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros.



Politique



Joseph Sinimalé avait annoncé baisser son salaire de 1000 euros brut par mois dès l’année prochaine suite au mouvement des gilets jaunes. "La baisse à la mairie pourrait cacher une augmentation au TCO", explique le JIR.



Le Quotidien s'intéresse à la mise en application du principe " un homme, un mandat, une fonction", annoncé par Didier Robert. "Au bout de deux semaines, une seule élue de la majorité régionale s'y est plié".



