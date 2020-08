Revue de presse REVUE DE PRESSE - Vendredi 14 août

À la une du Journal de l’île ce vendredi, le "Masque obligatoire" en extérieur dans certaines zones de la ville de Saint-Denis, où trois foyers de contamination au Covid-19 sont désormais identifiés.



"Peur sur la ville" titre le Quotidien alors que la maire de Saint-Denis a également annoncé le report de la rentrée dans 14 écoles de la commune suite à l’identification des trois clusters.





Faits Divers



Un homme avait été placé en garde à vue suite à la mort suspecte de sa compagne mercredi dans son domicile de Sainte-Marie. Les premiers éléments de l’enquête avaient révélé des tensions dans le couple, mais les résultats de l’autopsie ont démontré que la défunte est morte suite à des problèmes de santé. Le conjoint est désormais hors de cause mais il pourrait être poursuivi pour non-assistance à personne en danger comme l’indique la presse écrite.



Un chauffeur de bus du réseau Estival a été victime d’une agression pour la deuxième fois cette année. C’est à la gare routière de Saint-André qu’un jeune passager lui a assené plusieurs coups de poing au visage sans raison, lui fracturant le nez. L’individu a été interpellé et un préavis de grève pour mercredi prochain a été déposé par le syndicat Force Ouvrière.





Aménagement



Le nouveau pont de la Rivière des Galets sera partiellement ouvert à la circulation avant la fin de l’année après 4 ans de travaux. Les deux anciens ponts resteront en service encore quelque temps pour permettre l’accès depuis et vers Le Port en attendant de réaliser les accès au rond-point de la Rivière des Roches.





