REVUE DE PRESSE Vendredi 13 novembre 2020

A la Une du JIR ce matin, "Le préfet tranche ce soir" quant à la situation sanitaire, un couvre-feu pourrait être décrété. Le Quotidien consacre sa première page à "Mafate coupé du monde", en raison de l'incendie du Maïdo.

Faits divers



Un homme était jugé hier au tribunal de Saint-Pierre, pour avoir asséné quatre coups de poing au visage de sa compagne, alors qu'elle était au volant de sa voiture. Le couple rentrait d'une soirée échangiste, durant le confinement, rapporte le Quotidien. Il est condamné à 10 mois de prison avec sursis simple et 24 mois de sursis probatoire avec obligation de soins et de recherche d'emploi. Il devra verser 3000 euros d'indemnités à son ex, et 500 euros à chacun de leurs enfants communs.



Un adolescent a été interpellé hier à Bras-Panon, soupçonné par le police d'avoir menacé de mort un chauffeur de bus scolaire, alors que celui-ci lui refusait l'entrée du bus, l'ado n'étant pas scolarisé. L'adolescent a nié les faits, et a été relâché faute de preuve, charge aux gendarmes d'en trouver, indique la presse écrite.





Société



Les résultats des évaluations de CE1 sont tombés, ils ne sont pas fameux: le niveau a baissé cette année. En cause, le confinement, qui a privé d'école les petits entre mars et mai, indique le JIR.



L'écrivaine réunionnaise Gaëlle Bélem a remporté le Grand prix du roman métis, pour son roman "Un monstre est là, derrière la porte", publié chez Gallimard, dans la collection Continents noirs.



Le Dipavali pourrait être annulé à Saint-André, selon la presse écrite. En effet, la situation sanitaire est inquiétante dans la commune de l'Est.



Politique



Hier, lors du conseil municipal de Saint-Pierre était discuté de nouveau la question de l'incinérateur de déchets. Seule l'opposition menée par Jean-Gaël Anda a voté contre, Virginie Gobalou ayant changé d'avis, rapporte le presse écrite.



La région et la ville de Saint-Joseph ont signé une convention de partenariat hier, avec à la clef 50 millions d'euros pour les projets de la ville du Sud sauvage, informe la presse écrite.





