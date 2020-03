Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 13 mars

Le coronavirus et ses conséquences sont encore à la une des deux journaux ce vendredi. Le Quotidien fait le point sur « La Traque au virus » après que trois nouveaux cas importés aient été détectés hier sur notre île. 56 Réunionnais ont été co-exposés au virus et ont été en grande partie identifiés et contactés par l’ARS pour assurer leur confinement en attendant une éventuelle apparition de symptômes.



Du coté du Journal de l’Île, c’est « La Razzia » qui fait la une: Certains rayons dans les supermarchés ont été dévalisés après l’annonce des premiers cas de coronavirus sur l’Île, provoquant des ruptures de stocks temporaires, sans parler de pénurie pour le moment, alors que rien ne justifie cet emballement.





Faits Divers



Trois membres du clan Morby ont été placé en détention provisoire et ce malgré une demande de délais, après la fusillade survenue dans les rues du centre-ville du Port la semaine dernière. Les trois hommes, puis deux membres du clan Mérion s’étaient rendus d’eux-même aux forces de l’ordre. Les deux clans s’étaient engagés dans une folle course-poursuite au volant de deux voitures, avant d’échanger des coups de feu en pleine rue comme l’indique la presse écrite.



Les deux agresseurs d’un couple de campeurs belges ont été condamnés à trois et quatre ans de prison ferme ce jeudi. Très alcoolisés au moment des faits, les deux Saint-Josephois ont surpris les deux touristes dans leur tente au milieu de la nuit, dans le secteur de la rivière Langevin. L’un d’eux s’en est pris au couple à coups de barre de fer pendant que l’autre menaçait de les tuer s’ils ne leur remettaient pas tous leur argent. Les voleurs sont repartis avec leur butin, mais ont laissé de nombreux indices sur place, permettant aux enquêteurs de les identifier.





Société



Le groupe Leclerc annonce une baisse des prix importante sur un large panel de produits pour réduire l’écart avec la métropole. Comment ? En réduisant déjà le nombre d’intermédiaires à l’importation et en privilégiant la production locale, comme le relatent les deux journaux.

