[REVUE DE PRESSE] Vendredi 13 avril 2018

À la une du Quotidien de ce jour, retour sur la crise qui ébranle l’IRT, malgré une année touristique 2017 record pour La Réunion. "Une situation qui trouve son origine entre les rapports tendus entre Stéphane Fouassin, le président Willy Ethève, le directeur de l’IRT, d’un côté et Didier Robert, le président de Région", écrit le média. Ou ce conflit de personnes, l’IRT aurait de graves difficultés financières à en croire Le Quotidien et serait même "au bord de la cessation de paiement".



De son côté, Le Journal de l’île revient sur ce home jacking intervenu dans la nuit de lundi à mardi. La fille de feu le notaire Paul Lemerle, Vanessa Lemerle, est accusée d’avoir fait appel à celui qui est présenté comme son compagnon, Omar M’Barki, pour séquestrer son propre frère. La cause ? Le frère de Vanessa Lemerle, avec qui cette dernière est en conflit, bloquerait la succession de leur père. Les deux suspects ont été incarcérés en attendant leur procès.