Revue de presse REVUE DE PRESSE - Vendredi 12 juin

Vendredi 12 Juin 2020

Que sont devenus les réfugiés Sri-Lankais ? Nos confrères du Journal de l’Île sont allés à la rencontre de plusieurs familles qui vivent une intégration parfaitement réussie et qui viennent d’obtenir un titre de séjour de 10 ans, pendant que d’autres redoutent d’être prochainement expulsées. Vicky, son épouse Vite et leur fille Disniya âgée de 7 ans, racontent leur périple depuis le Sri Lanka en passant par l’Indonésie pour arriver à La Réunion.



"Licencier serait prématuré" titre le Quotidien, qui cite Marie-Joseph Malé, PDG d’Air Austral. Alors que le transport aérien travers la plus grave crise de son histoire, le PDG de la compagnie réunionnaise dévoile son plan de vol à vue.





Faits Divers



Les deux hommes suspectés d’être à la tête d’un trafic de produits dopants ont été mis en examen ce jeudi. Ils avaient été interpellés avec quatre autres personnes lors d’une vaste opération de la gendarmerie au Tampon et à Saint-Pierre. Le principal suspect, un champion de body-building, est ressorti du tribunal hier après avoir été placé sous contrôle judiciaire, tout comme son complice.



L’auteur du coup de feu sur un caporal-chef du 2e RPMA a été mis en examen pour violence avec arme, puis relâché sous contrôle judiciaire ce jeudi. Les faits se sont déroulés le week-end dernier dans la ZAC Roland-Hoareau. Le militaire avait reçu un impact de balle au thorax lors d’un règlement de comptes. En sang, il était parvenu à se cacher dans un buisson et à alerter ses amis pour lui venir en aide.





Société



La préfecture de La Réunion a validé la modification du schéma d’aménagement régional afin que celui-ci intègre les carrières de Bois-Blanc et des Lataniers. Une nouvelle étape est donc franchie dans le long processus qui doit mener à l’ouverture de ces carrières controversées, destinées à approvisionner le chantier de la nouvelle route du Littoral: la commune de Saint-Leu a réaffirmé son opposition à ce projet, ainsi que le collectif Touch Pas Nous Roch.





