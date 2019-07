Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 12 juillet 2019 A la Une du JIR, le danger des sodas: une canette par jour suffirait à déclencher des maladies du foie. Le Quotidien consacre quant à lui sa première page aux jeunes non-diplômés: un quart des jeunes quittent l'école sans diplôme, à La Réunion.

Les 2 jeunes femmes qui avaient importé de la résine de cannabis et de la MDMA en mars dernier étaient jugées en appel hier. Leur peine est confirmée, 3 ans de prison, assortis d'une interdiction de venir à La Réunion pendant 5 ans, et une amende douanière de 142000 euros, correspondant à la valeur marchande de la drogue.



Le corps carbonisé dans une voiture, découvert mercredi, n'a pu être identifié malgré l'autopsie. En revanche, la piste criminelle s'éloigne, il s'agirait d'un drame de la misère sociale, l'homme aurait élu domicile dans la voiture.









Albioma est sommé par l'Etat de se mettre aux normes, après que des mesures ont démontré des émanations de fumées supérieures à celles autorisées, à l'usine de Saint-André. L'entreprise a 6 mois pour se mettre aux normes.



L'hypothèse du suicide du pilote est désormais évoquée dans l'affaire du crash du vol MH370. La France est le seul pays qui poursuit l'enquête sur l'accident, les autres mis fin aux investigations.



Une carrière située à Bras-Panon a obtenu le feu vert de l'administration quant à son exploitation par la société granulats de l'est. Une partie du foncier appartient à la famille Virapoullé, tout comme une première carrière exploitée par la même société à Paniandy.



Le PDG d'Air Austral, au lendemain de l'assemblée générale de la compagnie aérienne, estime que l'équilibre budgétaire sera retrouvé à la fin de l'exercice en cours. Il impute le déficit actuel aux Gilets Jaunes et au prix du kérosène.





