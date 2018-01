Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 12 janvier 2018 Le Journal de l'Ile, tout comme son concurrent Le Quotidien, reviennent sur la folle journée de jeudi dans les stations-services. L'arrivée d'une dizaine de camions devant les deux entrées de la Société réunionnaise de produits pétroliers dans la matinée a mis le feu aux poudres. "Automobilistes pris en otages", s'indigne le JIR, "coup de folie dans les stations" pour Le Quotidien.

JUSTICE



Un quinquagénaire devra expliquer les raisons qui l'ont poussé à se mettre au trafic de cannabis. Le Portois inconnu des services de police a été démasqué mercredi dans le quartier de la Rivière des Galets. Pas moins de 341 pieds de zamal poussaient dans sa cour, en plus du stock d'herbe séchée retrouvé chez lui. Rendez-vous en avril devant la justice.



Le jeune majeur à l'origine de l'incendie qui a ravagé des bureaux des services techniques de la mairie de Saint-Paul attendra le renvoi de son dossier devant un juge d'instruction en prison. S'il a reconnu les faits, ayant engendré une ardoise estimée à 255.000 euros de dégâts pour la commune, l'incendiaire, passablement éméché dans la nuit de lundi à mardi, n'était visiblement pas seul. C'est sur ce point que l'enquête devra désormais se poursuivre pour établir clairement sa part de responsabilité dans ce sinistre.

SOCIETE



Le Journal de l'Ile avait évoqué son cas il y a deux jours, en faisant même sa Une. Le SDF du cimetière de l'Est, qui disait s'abriter dans un caveau abandonné pour dormir chaque nuit, est sur le point de trouver une issue heureuse à son parcours chaotique. La solution lui a été proposée par le CCAS de la ville de Saint-Denis ce jeudi. Si les papiers restent à être formaliser, un logement social attend le SDF d'ici la fin du mois. La suite de l'histoire est à lire dans votre JIR de ce vendredi.



Salades, tomates, fruits et légumes particulièrement sensibles aux aléas climatiques prennent du poids, en euro, après avoir gonflé, avec la flotte. Le Journal de l'Ile est allé faire son marché forain ce jeudi et vous informe de la hausse déjà perceptible sur les étals.



Le Journal de l'Ile encore dévoile ce vendredi cette histoire de secret médical divulgué par une stagiaire. L'interruption volontaire de grossesse pratiqué sur deux patientes du Groupe hospitalier Est Réunion en octobre dernier a été divulgué sur les réseaux sociaux par une stagiaire. Le corps médical livre son inquiétude dans cet article à retrouver dans le JIR.

