Revue de presse REVUE DE PRESSE Vendredi 12 février 2021

Le nouvel an chinois à la Une de vos deux journaux ce matin: "Le buffle sans les lions" pour le Quotidien, "Votre horoscope chinois" pour le JIR. Par B.A - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 06:07 | Lu 443 fois

Faits divers



Hier, Ibrahim Patel comparaissait au tribunal dans l'affaire des loyers marrons. Il a nié toute responsabilité, mais le procureur a requis une peine 10 000 euros d'amende, de 5 ans d'inéligibilité et d'interdiction de gérer.



La victime prétendue d'une fausse attaque terroriste au Port en novembre dernier comparaissait hier au tribunal, son avocat a demandé un report, afin qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit effectuée. L'homme affirme en effet ne plus se souvenir des faits qui risquent de lui valoir 6 mois de prison et 7500€ d'amende.



Hier matin, les gendarmes de St-benoît ont découvert 31 pieds de zamal, 2 kg d'herbe et 2g de cocaïne et 1800€ en espèces chez un agriculteur. L'homme affirmerait qu'il s'agit de sa consommation personnelle.

Société



Le nouvel an chinois, ce vendredi, se déroulera sans grandes festivités, crise sanitaire oblige. L'année du buffle de métal débutera sans danse des lions, ou alors en petits comités, dans un cercle privé, rapporte la presse écrite.



Le nouveau test Covid réunionnais, baptisé Runcov, sera déployé la semaine prochaine à l'aéroport, pour les passagers en provenance de Mayotte, indique le Quotidien.



Si seules 3 communes du TCO sont concernées par le couvre-feu ce soir, l'intercommunalité a décidé d'harmoniser les mesures sanitaires, dans un souci de cohérence pour la population, indique le Quotidien.





Economie



Un rapport de la chambre régionale des comptes sur Cycléa s'inquiète d'un climat social tendu au sein de l'entreprise publique de tri des déchets, malgré des embauches et des hausses de salaires, rapporte le JIR.



La FDSEA, face à la sécheresse qui touche l'ensemble de l'île, va demander à l'Etat de déclarer l'état de calamité sécheresse, les pertes des agriculteurs étant estimées à 40 millions d'euros, rapporte la presse écrite.



A Saint-Benoît, la pépinière sociale, entreprise d'insertion, relance son marché aux aromatiques, au marché couvert de la ville. Pour 1 à 5€, les jardiniers pourront acheter des plants et participer d'une entreprise solidaire, indique le Quotidien.





