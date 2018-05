Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 11 mai 2018 A la Une du Quotidien ce vendredi matin, l'université qui séduit moins les bacheliers. Le JIR consacre sa première page à la foire de Bras Panon, qui se tient jusqu'à dimanche.

Faits divers



A l'église Notre Dame de La Source, un jeune homme a donné un coup de poing au visage du prêtre officiant pendant la messe de l'Ascension. Le jeune homme, âgé de 20 ans, s'était enfui de l'hôpital Bellepierre, il souffre de problèmes psychiatriques. La police l'a interpellé, et ramené à l'hôpital.



De la viande avariée a été saisie à la foire de Bras-Panon par les services sanitaires, durant une opération de contrôle des denrées alimentaires destinées à la confection de repas.

Société



Le pape François devrait se rendre à Madagascar en 2019, selon l'évêque Monseigneur Aubry. L'évêque n'a pas précisé si le pape viendra à La Réunion à l'occasion de ce voyage.



Du 14 au 20 mai se tient la semaine nationale du Refuge. L'association qui lutte contre l'homophobie et vient en aide aux jeunes homosexuels possède une antenne sur notre île.

Culture



Le premier festival des îles débute ce soir à Expobat, à Saint-Paul, ce seront trois jours dédiés à la musique de La Réunion, Maurice, Mada, Rodrigues, les Comores et Mayotte.



Le Tempo festival de Saint-Leu a débuté ce mercredi 9 mai, il se clôturera ce samedi 12. Au programme, des concerts, du théâtre de rue, une large place est donnée cette année aux arts du cirque.





