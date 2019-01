Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 11 janvier 2019

"Un alien dans la ravine du chaudron". Le JIR fait référence à sa Une à une espèce de liane qui a envahi la Ravine du Chaudron. La menace de l’"African Dream Herb" est prise très au sérieux par le Groupement des espèces invasives de La Réunion et le Parc national depuis mi-décembre. Elle recouvre déjà plus de 5 000m2 et étouffe toute la végétation environnante. Comme "Entada rheedei", 60 des 100 espèces invasives les plus néfastes du monde sont présentes en Outre-mer dont La Réunion, alerte le journal.



Le Quotidien consacre sa Une à l’enfant chéri du football réunionnais. 9 défaites sur 13 matchs, l’OM traverse une mauvaise passe . "Payet, l’idôle chahutée", à la Une du journal qui a interrogé un confrère de La Provence. "Ce n’est pas un capitaine, pas non plus un leader de vestiaire comme l’est Luis Gustavo. Par contre c’est un leader technique".

Faits divers



L’homme qui avait foncé sur des gendarmes après avoir tenté de cambrioler une pizzéria de la Saline les Hauts a fini par être arrêté hier. "Ironie du sort" , note le JIR, David P. a été intercepté à deux pas du tribunal de Champ-Fleuri. Blessé à l’épaule et à la main, il a été conduit à l’hôpital. Sa compagne, également blessée pendant leur fuite n’a toujours pas été entendue.



Sarah, la seule rescapée du drame de Fleurimont a été placée en garde à vue hier. Elle doit être présentée devant le parquet de St-Denis ce matin pour homicide involontaire. Le 7 juillet dernier, la jeune femme conduisait la voiture qui a fait une violente sortie de route, selon les éléments des enquêteurs. Trois jeunes sont morts. Les investigations ont également démontré qu’elle était au volant après avoir consommé de l’alcool, indique le Quotidien.



Le conflit s’est terminé à coups de couteau. Très tôt mercredi matin, un fils a poignardé son père. Blessé à l’abdomen, il s’en sort avec 30 jours d’ITT, indique le JIR. Son fils de 36 ans a été interpellé. Il souffrirait de troubles psychiques.

Société



"Les 'gilets jaunes' cherchent un second souffle", écrit le JIR. Hier, le rond-point du Jumbo Sacré Coeur a été bloqué aux livraisons avant celui de l’axe mixte du Port.



Des réfrigérateurs ont été recyclés en bibliothèque au pied des immeubles. L’initiative a été développée par la municipalité de St-Denis. N.P Lu 353 fois





