Revue de presse REVUE DE PRESSE Vendredi 11 décembre 2020

Le JIR titre sur un adjoint de St-Paul victime de chantage à la vidéo coquine: "L'adjoint coquin mis à nu". Le Quotidien consacre sa première page à l'arrivée sur notre île du skipper naufragé: "Escoffier à bon port". Par B.A - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 06:12 | Lu 453 fois

Faits divers



Un jeune homme désespéré a sauté du pont Vinh-San hier vers 16h30, indique le JIR. Personne n'est parvenu à le dissuader de mettre fin à ses jours, les secours n'ont pu que constater son décès, lorsque son corps sans vie a été récupéré dans la cour du site EDF du Bas de la rivière.



Le jeune touriste qui avait reçu un coup de couteau dans le cou le 2 décembre dernier, après une altercation au Carré cathédrale, a vu son état s'améliorer en début de semaine, étant sorti du coma. Son agresseur est quant à lui mis en examen pour tentative de meurtre et violences, bien qu'il ait prodigué les premiers soins, réalisant la gravité de son geste.



Un adjoint de Saint-Paul est victime de chantage à la vidéo compromettante. Il avait envoyé une vidéo de lui nu à une inconnue sur internet, celle-ci lui réclame 1500 euros sous peine de diffuser la vidéo, révèle le JIR.



Société



Kevin Escoffier est arrivé sur l'île hier matin, à bord de la Nivôse, qui l'avait récupéré sur le bateau de Jean Le Cam, après un naufrage dans les 40èmes rugissants. Le navigateur rentrera en France hexagonale demain, après avoir été accueilli en grande pompe par le préfet de La Réunion.



Les médecins Philippe de Chazournes et Bruno Bourgeon étaient entendus hier par le Conseil de l'ordre de La Réunion, pour leurs positions contestataires des mesures gouvernementales quant à la pandémie. Les deux médecins étaient soutenus par un comité d'activistes anti-masques, notamment, indique le JIR.

Economie



Le Club Export tenait hier son assemblée générale. L'année 2020 ayant été très difficile, l'association mise sur le collectif pour toucher de nouveaux marchés internationaux, afin d'écouler la production locale.



La fête du curcuma annulée, le safran péi aura droit à un marché de producteurs ce week-end à Saint-Joseph. Un livre est publié pour l'occasion, qui raconte l'histoire de La Plaine des Grègues.



La CGTR Finances publiques s'inquiète des suppressions de postes annoncées hier. A La Réunion, 10 postes sont amenés à disparaître en 2021, et plusieurs sites vont être fermés.







Publicité Publicité