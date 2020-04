Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 10 avril

À la une du Journal de l’Île: "Un confinement plus strict", c’est ce qu’a annoncé le préfet de La Réunion hier soir. Face à un certain relâchement dans la population et constatant une augmentation de la circulation routière, il a décidé de fermer les commerces dès 19h désormais. Ce nouvel arrêté concerne également les commerces de vent à emporter comme les camions pizza.



"Comment nos vies ont basculé", c’est la une du quotidien qui retrace le début de la crise à La Réunion. Il y a un mois jour pour jour, le premier cas de coronavirus était confirmé sur notre île. Depuis, entre le 1er tour des municipales, l’annonce du confinement, la rentrée des classes à distance, et les premiers cas autochtones, la vie des Réunionnais a bien changé.





Justice



Un commerce du Port est sous le coup d’une fermeture administrative depuis hier matin. La boutique continuait de vendre de l’alcool après 17h malgré l’interdiction. Des rassemblements continuaient de se créer devant le commerce en dépit du confinement, et les policiers ont même dû intervenir vendredi dernier après qu’une bagarre ait éclaté. Le commerçant avait été prévenu à cinq reprises par les forces de l’ordre mais rien à faire. Hier, ce sont les policiers qui l’ont obligé à baisser le rideau pendant 7 jours, comme l’indique le Quotidien.





Société



Alors que La Réunion s'apprête à célébrer Pâques en plein confinement, les chocolatiers tentent de s'adapter à cette situation exceptionnelle. Certains ont mis en place un service de livraison à domicile, d'autres font preuve d'imagination et proposent des lapins ou des oeufs portant un masque en pâte à sucre. Mais malgré tous ces efforts, les ventes sont évidemment à la baisse. Une conséquence inquiétante de la crise sanitaire, car Pâques permet à de nombreux chocolatiers de créer une trésorerie nécessaire pour le reste de l'année, comme l'indique la presse écrite.







