Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Vendredi 10 août 2018 Ce vendredi matin, vos deux journaux régionaux consacrent leur Une aux Réunionnais qui jouent dans la Ligue 1 de football, Dimitri Payet en tête.

Faits divers



Un homme d'une cinquantaine d'années a été victime d'une crise cardiaque en pleine rue du Port hier vers 14h30. Les pompiers ont tenté des gestes de réanimation, en vain.



Un supposé trafiquant de drogue a été remis en liberté hier, après 72 heures de garde à vue. Il serait un gros consommateur de drogues en tout genre, mais non un trafiquant. Il écope d'un an de prison dont 4 mois avec sursis, la peine de prison ferme est aménageable.

Société



La région a lancé la régie "Réunion Très Haut Débit", en vue d'un accès à la fibre pour tous les Réunionnais à l'horizon 2021. Six communes ne sont pas équipées à ce jour : les Avirons, Salazie, Cilaos, l'Entre-Deux, Saint-Philippe et Sainte-Rose.



200 emplois sont à pourvoir en Bretagne dans le cadre d'un accord entre le CNARM et les Medef Réunion et Bretagne. Il s'agira d'aider de jeunes Réunionnais à s'installer en Bretagne, ils seront accueillis par des "parrains" réunionnais sur place.

Economie



La suppression de l'APL accession menace 1800 emplois d'ici octobre, selon les acteurs du BTP. La Capeb, la CGTR BTP et la CFDT BTP indiquent qu'une grève illimitée est envisagée.



Les commerçants du parc du Colosse à saint-André devront plier bagage, ils seront indemnisés par la mairie à condition d'être à jour de leurs loyers et impôts. La mairie porte un projet de réhabilitation du parc, qui devrait voir le jour en 2019. B.A Lu 526 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Jeudi 9 août 2018 [REVUE DE PRESSE] Mercredi 8 août 2018