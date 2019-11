Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 9 novembre

"La science infuse", titre ce samedi le Quotidien, consacrant sa Une à "Zerbaz en fèt". "Cet événement qui met à l'honneur les savoirs autour des tisanes et des plantes se tient dimanche et lundi dans les Hauts de Saint-Paul".



"Ramener la couronne", affiche de son côté le Journal de l'Ile, à propos de Morgan Lebon qui s'envole vers Miss France. "Notre Miss Réunion part préparer le concours national. Avec beaucoup d'ambitions."

Faits-divers

Le Saint-Andréen d'une vingtaine d'années qui a causé un accident mortel en fauchant un scootériste dans la nuit de mercredi à jeudi a été placé en détention provisoire. Il a été mis en examen pour homicide involontaire.



L'homme soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel perpétré dans une station-service de la Saline sera déféré au parquet ce samedi en vue d'une mise en examen, avec l'individu soupçonné d'être son complice. La victime avait 27 ans.

Economie

Le sujet de la cession de Vindémia est de nouveau dans les deux journaux. Les agents de l'Autorité de la concurrence ont collecté et étudié de très près le marché de la grande distribution cette semaine. "Les enseignes vont devoir dévoiler leur chiffre d'affaires", et "la décision du gendarme de la concurrence attendra 2020", apprend-on dans la presse écrite. De son côté, l'OPMR tenait hier une séance plénière. Les membres de l'Observatoire craignent une situation de duopole.

Société

"L'hôpital Gabriel Martin à Saint-Paul est à vendre", rapporte le JIR. "Le CHOR espère en obtenir 'entre 6 et 8 millions d'euros”'.



"La CCIR a déserté l'Est", titre le Quotidien alors que le pôle de formation de Saint-Benoit a fermé et l'Ecole supérieure régionale du numérique a déménagé de Saint-André à Sainte-Clotilde. "Une mauvaise nouvelle pour la microrégion qui se pose en territoire numérique d'excellence".



Un couple a décidé de venir en aide à un orphelinat malgache après un voyage, lit-on dans le JIR. Cagnotte en ligne, site web, mécénat et brocantes, ils multiplient les efforts pour collecter des fonds. N.P Lu 194 fois







