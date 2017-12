Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 9 décembre 2017

À la une du Journal de l’île ce matin, "maudit gazon synthétique". Cette matière est suspectée d’être cancérigène. Au USA, le gazon synthétique a été interdit dans certains états.



Le téléthon à la une du Quotidien, "Marjorie, Jason et Maeva, le même espoir" titre le journal. Le temps fort du téléthon, c’est aujourd’hui, avec une mobilisation espéré à hauteur de 600.000 euros.

Faits-Divers



Hier devant le tribunal correcitonnel, Un ancien douanier, un bijoutier et deux lampistes devaient répondre de faits de corruption passive et active. Une escroquerie qui lierait le douanier et trois commercants, dont le patron de la bijouterie Narsy. Si le bijoutier a fait profil bas, les deux autres prévenus ont contesté les faits.



Trafic de drogues dures dans le Sud, peut-on lire dans le Jir. La nature et la quantité de drogues dures découvertes au Tampon, sont assez inhabituelles à La Réunion. Six personnes ont été interpellées et quatre remises en liberté.



Encore un énième cas de violences conjugales sur fond de séparation jugé hier au tribunal de Champ Fleuri peut-on lire dans le Jir. Une audience marquée par le témoignage poignant et glaçant de la victime qui raconte son calvaire subi il y a un mois, avec force détails et un grand calme.



Société



Le dossier du Quotidien est consacré au téléthon. À Saint-Pierre, sur le village et malgré la chaleur, Maeva, Jason et Marjorie témoignent. Des animations, karting, roller ou course à pied sont organisés pour l’évènement, avec la caravane des pompiers qui s’est déroulée hier et 600 mobilisés.



L’état rachète" île de la Réunion". Il s’agit du nom de l’ancien palangrier de la Comata, qui sera bientôt affecté à la surveillance des pêches. L’ "Osiris", patrouilleur vieillissant sera ainsi remplacé pour des missions de surveillance des pêches, notamment celle à la légine.

