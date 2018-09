Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 8 septembre 2018

Le Quotidien donne la parole aux filles d'Armand Apavou en Une de ce journal. Deux frères auparavant étaient persuadés être les fils cachés du chef d'entreprise. Il les a couvert de cadeaux, d'argent ou encore d'appartements mais n'a jamais répondu favorablement à leur demande de test ADN. L'histoire s'est ainsi terminée devant la justice. C'est pourquoi, les filles d'Apavou, qui voient aussi la relation avec leur père difficile, exigent à leur tour un test ADN.



Le chauffeur du "camion de la mort" a décidé de prendre la parole: son témoignage en Une du JIR ce matin. Mis en examen pour homicide et blessures involontaires dans l'accident mortel du viaduc de la route des Tamarins, il revient sur les circonstances de l'accident, dans lequel une jeune femme de vingt ans a perdu la vie. Il déclare "assumer sa part de responsabilité, il n'entend pas être le seul à porter le chapeau". En effet, Dimitri Tourpin a déclaré que "le frein additionnel 'Voith Retarder' était débranché". Le rapport d'expertise dénonce à son tour "un contrôle technique frauduleux".

Société



Hier vendredi, l'homosexualité a été dépénalisée en Inde. Une nouvelle qui ne peut que réjouir Viken Joshi, un étudiant indien qui s'était réfugié à La Réunion après avoir été violé par un policier. Le policier avait menacé le jeune de dévoiler son homosexualité à sa famille sauf s'ils avaient une relation sexuelle. Il a finalement abusé de lui et dévoilé son orientation sexuelle à son père, révèle le Quotidien.



Santé



En poste depuis lundi, la nouvelle directrice de l'ARS OI dévoile ses volontés pour les mois à venir. Au-delà du fait qu'elle semble ne pas vouloir perdre de temps, Martine Ladoucette compte notamment se positionner les dossiers de la dengue, la désindexation ou de la gestion du CHU, qui sont pour elle prioritaires.

Economie



La campagne sucrière 2018 n'aura jamais été si pauvre que cette année. Elle "n'atteindra pas 1,5 million de tonnes de cannes récoltées. (...) Ce serait donc presque 400 000 tonnes de moins qu'habituellement", confie le JIR. Les agriculteurs exigent que des mesures d'urgence soient mises en place et ont ainsi rendu visite au Crédit Agricole pour que la banque agisse.



Politique



Surprise au sein du parti LREM. Le représentant territoriale Henri Chane-Te a décidé de quitter ses fonctions. Il explique cette démission par des relations quelque peu conflictuelles avec certains de ses collaborateurs et plus particulièrement avec la conseillère de l'Outre-mer. Puis une goutte d'eau a fait débordé le vase: lors d'une appel téléphonique, "elle m'a assuré que je me mettrais en danger si j'évoquais ce sujet. Défendre la politique gouvernementale". Au-delà, Henri Chane-Te souffrait de problèmes de santé depuis deux mois. N.P Lu 1069 fois





