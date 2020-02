Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 8 février

"Vigilance renforcée", titre le Quotidien qui consacre sa Une au coronavirus. "Aujourd'hui, aucun cas ni même aucune suspicion n'a été répertoriée dans l'île. Ce qui n'empêche pas de se préparer à une éventuelle propagation de l'épidémie. Etat des lieux".



"Cité des dirigeants. Plus de 3 millions envolés", affiche de son côté le Journal de l'Ile. "Perquisition et ouverture d’une enquête pour escroquerie et détournement de fonds publics. L’ex-président Christophe Di Donato est suspecté d’avoir siphonné l'argent versé à l’organisme de formation", lit-on en première page.

Faits-divers

Un cadre de la Région a été mis en examen pour harcèlement sexuel, lit-on dans le Quotidien. Il aurait imposé des propos ou comportements sexuels à son ancien assistant, en 2011 et 2012, alors que tous les deux travaillaient au cabinet du président.



Alors que l'accouchement pour son fils handicapé aurait été déclenché tardivement, une mère de famille réclame plus de 400.000 euros au CHU Sud, rapporte encore le Quotidien. Pour le rapporteur public, le lien de causalité entre le handicap et la césarienne tardive n'est pas clairement établie. Il préconise une troisième expertise.

Société

Un énorme éboulis a emporté le belvédère du Cassé de la rivière de l'Est ce vendredi. L'observatoire du volcan a enregistré de nombreux séismes dans la zone, et les sentiers menant au site ont été fermés. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur.

​Economie

"BQP 2020 : du pareil au même", titre le JIR. Après une consultation ayant recueilli l'avis des Réunionnais, les acteurs du commerce se sont joints à la table des négociations à la Préfecture. "Le nouveau bouclier qualité-prix, bien qu'élargi, se composera probablement des mêmes produits que l'actuel. Et, par conséquent, d'une moindre part de local", relève le journal.



Pour retrouver la confiance des consommateurs et redorer son image, le monde agricole organise quatre réunions publiques. Les coopératives promettent de répondre à toutes les questions.

Politique



"Saint-Denis s'est appropriée la Cinor", lit-on dans le JIR, qui relaie les propos de Maurice Gironcel. "Candidat à sa réélection, Maurice Gironcel va interpeller tous les candidats du nord-est pour défnir les bases d'un accord politique 'global et cohérent' pour la Cinor portant notamment sur un réseau ferré unique et une présidence tournante".







