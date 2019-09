Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 7 septembre

Le Pape François est arrivé ce vendredi à Madagascar et "le peuple est en joie", confie le Quotidien. Le JIR, quant à lui, parle d'"émotion, liesse et ferveur".



En effet, pour les premiers pas foulés sur le sol malgache du Pape François, fidèles et non fidèles se réunissent pour dire que ce fût un moment magique. Il a également pris dans ses bras Monseigneur Aubry, un geste de bienveillance, comme un honneur à La Réunion.



Le Pape François fera notamment la connaissance du Président Andry Rajoelina et partira ensuite à la rencontre dès demain du Père Pedro.

Politique



Le retour possible de Thierry Robert aux élections municipales ne serait-ce alors que des paroles en l'air? C'est en tout cas ce que pense et confie Eric Landot, dans les colonnes du Quotidien. Il considère les propos des avocats de Thierry Robert comme "le reflet d'une grande créativité juridique au détriment de la vigueur juridique".



Société



Les étudiants étrangers, issus des programmes d'échanges internationaux, ont fait leur rentrée universitaire ce vendredi 6 septembre 2019. Ils sont près d'une centaine à faire partie de programmes tels que Erasmus ou Isep, mais ils seront près de 450 étudiants au total à faire leur rentrée universitaire à La Réunion.

Fait-divers



Après avoir pris ses fonctions en août dernier, la nouvelle Procureure de Saint-Pierre prépare son audience officielle d'installation, qui aura lieu le 30 septembre prochain. Celle qui succède à Laurent Zuchowicz, après sept ans, a déjà cependant très vite prononcé de nombreuses réquisitions.



Economie



Malgré un taux de chômage toujours extrêmement élevé (22,6% en 2016), Pôle Emploi Réunion annonce que près de 37 000 postes ont été créés en 10 ans. Et c'est un bilan de création d'emplois dont se félicite notre île, car il serait meilleur que la métropole. "La Réunion a conservé un rythme soutenu d'évolution démographique et de création d'emplois entre 2006 et 2016", précise le JIR. Zinfos 974 Lu 160 fois





