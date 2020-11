Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 7 novembre 2020

Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 07:13 | Lu 276 fois

Les fraudes au Centre de gestion font leur retour à la Une du JIR. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de St-Pierre, "Après Mayotte, une enquête à La Réunion". Des sujets auraient été photocopiés et revendus, des personnes particulièrement bien notées…de possibles fraudes lors d’épreuves organisées par le CDG de La Réunion. Ces informations ont été transmises à la justice le mois dernier.



Selon une étude de l’Insee, 47 % des postes de cadre à La Réunion sont occupés par des natifs de l’île. "Les Réunionnais à la traîne", note le Quotidien. Dans les Antilles et dans l’Hexagone, la proportion de natifs est beaucoup plus importante compare le journal.

Faits divers



Un médecin pneumologue était jugé hier devant le tribunal correctionnel de St-Denis pour des faits d’agression sexuelle. Deux patientes, une au CHU de Bellepierre et une à Mayotte, ont porté plainte. Le jugement est attendu pour le 4 décembre prochain, rapporte le Quotidien.



Un ambulancier de St-André est poursuivi en correctionnelle pour travail dissimulé, faux et usage de faux, escroquerie et conduite sans permis, relate le JIR. L’homme "n’avait plus de permis et faisait conduire son épouse".



Amide Elkarbadji a, hier, été condamné à 25 ans de réclusion. Il a été reconnu coupable de l’assassinat avec préméditation de Nicolas Virassamy le 25 juillet 2017 à La Possession.

Société



Les pharmaciens ont désormais la possibilité de réaliser des tests antagoniques aux personnes présentant des symptômes de Covid-19. "Sur notre territoire, une livraison de tests antigéniques est prévue dans une dizaine de jours", écrit le JIR.



Une enseignante d’Eco-gestion du lycée Vue Belle à la Saline les hauts s’est donnée la mort en mars dernier. La commission de réforme a reconnu le suicide en accident de service. Une décision validée par la rectrice qui s’explique dans les colonnes du Quotidien.





