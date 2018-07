Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 7 juillet 2018

Les Bleus en demi-finale: la presse locale en fait la Une! En effet, l'équipe de France a remporté les quarts de finale hier soir 2-0 contre l'Uruguay. Ils affronteront donc la Belgique, qui l'ont eux remporté face aux Brésiliens.



Le JIR fait aussi la part belle en première page aux résultats du BAC. "9 206 ont décroché le précieux diplôme au premier tour", dont 28 ont obtenu la note maximale. Notamment l'élève dit la plus brillante de La Réunion: Lisa Meyer, de Saint-Leu, avec la note de 21,33.

Politique



Le Quotidien revient sur cette décision du Conseil Constitutionnel de mettre fin au mandat de député de Thierry Robert. Après seulement 1 an, le député de la 7e circonscription ne pourrait plus tenir son poste. Au-delà de ne plus pouvoir exercer ses fonctions, il est également inéligible sur une période de 3 ans, à cause de ses nombreuses dettes.



Société



Alors que l'histoire de la parcelle de l'Etang-Salé de la famille Cadet est déjà compliquée, deux autres familles viennent s'y rajouter. Ils ont lancé un recours contre la Mairie et la Sodegis, contestant le montant de l'indemnisation de l'expropriation. Mais les deux autres familles arrivent, dossiers en mains, affirmant que sont elles les propriétaires de cette parcelle.

Faits-divers



Une condamnation un peu particulière: ce vendredi deux gendarmes ont été jugés à la barre du tribunal correctionnel. Ils sont accusés de "violences commises sur deux jeunes bénédictins en janvier 2013". Après un dossier classé en 2013, "le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables. Ils ont été condamnés à 2 000 euros d'amende sans inscription à leur casier judiciaire", souligne le JIR.



Société



Saint-Louis sous tutelle? En effet, la Chambre Régionale des Comptes conteste le budget primitif 2018 de la commune et demande à ce qu'elle soit placée sous tutelle préfectorale. Mais le Maire et ses adjoints ne comptent pas se laisser faire et appellent la population à se manifester. Charline Bakowski Lu 202 fois





