Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 6 octobre 2018

"Ignace tire sa révérence", peut-on découvrir dans le Quotidien ce matin. En effet, à seulement 25 ans, Lucie Ignace annonce hier soir sur sa page Facebook arrêter sa carrière internationale dans le karaté. La Réunionnaise avait déjà pourtant remporter son titre de championne du monde à l'âge de 19 ans. Mais "le sentiment d'injustice était trop dur et a pris le dessus", a-t-elle déclaré. Cette décision arrive après l'annonce de sa non-sélection pour les Championnats du monde 2018. Après donc 20 ans de sport, dont 10 de haut niveau, Lucie Ignace stoppe sa carrière et compte bien renouer avec ses vraies valeurs.



Après un hommage national ce vendredi, c'est l'ensemble des Réunionnais qui tiennent à donner un dernier hommage au grand chanteur Charles Aznavour, décédé lundi à l'âge de 94 ans. Les artistes peï prennent ainsi la parole un à un dans les colonnes du JIR pour exprimer quelques mots, et pour certains leur rencontre avec le géant de la chanson française.

Politique



Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a décidé d'encadrer la nage avec les baleines. Cette décision vient en réponse à la sénatrice réunionnaise Viviane Malet indiquant une éventuelle interdiction de mise à l'eau. Pour le ministre, nul n'est besoin d'interdire la nage, mais il est cependant nécessaire d'avoir un "encadrement de l'activité commerciale", peut-on lire dans le Quotidien. A Maurice par exemple, la nage est autorisée entre 6h et 9h.



Société



Pour rendre hommage à l'aviateur réunionnais décédé il y a désormais 100 ans, un vol de démonstration avec l'avion dans lequel il a traversé la Méditerranée a eu lieu hier à Gillot. Il s'agit du Morane Saulnier Type H, avec Roland Garros aux manettes, qui a volé plus de 8 heures et à plus de 3000 mètres d'altitude, au-dessus de la mer.

Société



La CFDT santé a décidé attaquer le décret sur l'indexation des prime au tribunal. Cela sera Me Alain Antoine, spécialiste du droit du travail, qui devrait engager cette procédure dans les prochains mois. Il déclare notamment "ce décret va à l'encontre même de l'essence du statut des fonctionnaires", dans les colonnes du JIR.



Après la fermeture des portes de la Soucoupe Volante puis du Chapiteau, c'est au tour de la boîte de nuit l'Apollo Night de tirer sa révérence. "C'est la fin d'une époque", souligne le JIR. L'Apollo Night a rassemblé grand nombre de noctambules pendant plus de 20 ans à la Ravine-des-Cabris. Son fondateur, Denis Vergoz, avance dans les colonnes du JIR que "les consommateurs ont changé leurs habitudes". Charline Bakowski Lu 1191 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 5 octobre 2018 [REVUE DE PRESSE] Jeudi 4 octobre 2018