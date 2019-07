Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 6 juillet 2019

À la une du JIR ce samedi, retour sur le baccalauréat et notamment sur les "cracks" de l'académie, François Kleinhans (bac général) et Chloé Gravina (bac pro), qui ont respectivement obtenu des moyennes de 20,94 et de 17,83. "Ce premier groupe se termine sur une tendance identique à l'année dernière, mais avec quelques petites nouveautés", écrit le média. "La Réunion, qui a rattrapé le taux de réussite métropolitain en 2018, maintient le cap cette année", écrit de son côté Le Quotidien.Pour rappel, 9136 lycéens ont été reçus au premier tour.

FAITS-DIVERS



Un détenu placé à la maison d'arrêt de St-Pierre a été mis en examen ce vendredi pour tentative d'homicide sur un agent de l'établissement nous apprend le JIR. Mardi dernier, il avait tenté de frapper le surveillant pénitentiaire avec une cuillère qu'il avait aiguisé. Après son passage devant le juge des libertés ce vendredi, il a été placé en détention provisoire.



Pour avoir coupé le pouce de son dalon avec un sabre le 28 juin dernier, un Bénédictin, qui avait déjà écopé 8 mois pour violences en mai dernier, a été condamné à une peine de quatre ans de prison. Les deux amis avaient passé la journée à jouer aux dominos est à se démonter à coup de bourbognac et de zamal. Un incident éclate entre le prévenu et un de ses amis. La blessure infligée par le sabre a tranché le pouce et la paume de la victime, qui a reçu une ITT de 75 jours.

ÉCONOMIE



La zone d'activités de la Pointe des Châteaux sera dans les deux ans qui viennent le théâtre d’un important chantier d’aménagement à vocation économique. La ZA de 2021 sera ainsi balisée en 5 secteurs très marqués, par îlots d’activités. 28 lots seront commercialisés. Parmi eux, 18 petites entreprises sont attendues, 6 de type PME, 2 constituées d’une surface de 4000 m2 maximum et 2 parcelles destinées à des pépinières d’entreprises (10.000 m2).



SPORT



À presque deux semaines des Jeux des îles de l'océan Indien, qui auront lieu du 19 au 28 juillet à l'île Maurice, la Région Réunion a accueilli ce vendredi une délégation ministérielle de l'île Soeur, représentée par le ministre de la Jeunesse et des Sports Stéphan Toussaint, pour récupérer la flamme des JIOI. Une rencontre qui intervient 10 jours après le ravivage de la flamme à La Réunion au Moca le 24 juin dernier avant qu’elle ne parcoure les quatre coins de l’île. NP Lu 303 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Vendredi 5 juillet [REVUE DE PRESSE] Jeudi 4 juillet