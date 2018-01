Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Samedi 6 janvier 2018 31 035 véhicules neufs ont été vendus en 2017. Le marché automobile réunionnais retrouve des couleurs. L’information fait la Une du Quotidien de ce samedi. "Automobile année record". Renault arrive en tête du classement et ravit la place de leader à Peugeot.



Deux Pannonais figurent à la Une du JIR. Kenaelle et Jean-Hugues Ratenon sont "La femme et l’homme de l’année". Pour le député, "c’est aussi une lourde responsabilité de ne pas changer". "La musique, c'est mon moyen d'expression, ma passion, pas plus", a confié l’artiste de 20 ans au journal.

Faits-divers



Glissement de terrain à St-François dans les hauts de St-Denis pour le Quotidien, éboulis et refus d’évacuer au chemin Bras-Sec à la Confiance, les conséquences des intempéries venues de la tempête Ava sont à retrouver dans vos deux journaux.



Un couple a été jugé, hier, au tribunal de St-Pierre pour vol et agression. Alors qu’un automobiliste bienveillant les a pris en stop pour les conduire à SOS médecin, le jeune homme a brandi un sabre et volé le véhicule, relate le JIR. Déjà connu défavorablement de la justice, l’individu a été condamné à trois ans de prison ferme.



Jeudi matin sous une pluie battante, un dramatique accident de la route s’est produit sur la route du Théâtre à St-Gilles. Un enfant de 4 ans est décédé. Ses parents ainsi qu’une passagère du bus se trouvent toujours à l’hôpital, indique le Quotidien.

Politique



Cyrille Melchior, le nouveau président du conseil départemental a adressé ses voeux hier pour la nouvelle année. L’élu compte mener "une politique offensive", développe le Quotidien. "La ‘patte Melchior’ se fait déjà sentir", pour le JIR.

