[REVUE DE PRESSE] Samedi 6 février 2020

A la une du Quotidien ce samedi, retour sur les soldes qui débutent ce samedi dans l'île. Des soldes "au rabais" titre le média, en raison notamment de la mise en place dès aujourd'hui d'une jauge dans les magasins. Les commerçants, particulièrement éprouvés par la crise sanitaire, "redoutent son impact sur les affaires au premier jour des soldes" relève le média.



De son côté, le Journal de l'île revient à deux jours de la rentrée scolaire sur la ruée sur les masques, "nouvel accessoire tendance des écoles primaires". "Les enfants s'en amusent, les parents un peu moins", écrit le média, qui rappelle que de fortes contestations sont attendues de la part de certains parents d'élèves opposés au port du masques ("La galère des parents").

FAITS-DIVERS



Le tribunal judiciaire de Saint-Denis avait à juger des faits particulièrement glauques ce vendredi après-midi. Une gramoune de 87 ans a été la victime d'une agression sexuelle par un jeune majeur de 18 ans



Le tribunal judiciaire de Saint-Denis avait à juger des faits particulièrement glauques ce vendredi après-midi. Une gramoune de 87 ans a été la victime d'une agression sexuelle par un jeune majeur de 18 ans qui était sous l'emprise du tabac chimique . Des faits pour lesquels le prévenu a été condamné à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis probatoire.Faisant suite à la décision de la cour de cassation de casser le jugement du 15 mai 2020, la chambre de l'instruction s'était réunie ce vendredi après-midi à la cour d'appel de Saint-Denis afin de réexaminer le dossier de Ridaï-Mdallah Mari concernant le meurtre de Vanina . Trois experts psychiatriques avaient estimé que le meurtrier présumé n'était pas conscient de ses actes au moment des faits. Ils avaient tous conclu à une abolition du discernement du mis en cause au moment des faits. Ceci entraînant de facto une irresponsabilité pénale si retenue par la chambre de l'instruction.

POLITIQUE



Mis en examen pour corruption et blanchiment après avoir passé 48 heures en garde à vue, Olivier Hoarau a tenu à remercier sur les réseaux sociaux les militants, agents municipaux, les Réunionnais et surtout les Portois pour leur soutien. Il a notamment déclaré : "Je continuerai à honorer votre confiance avec un sens encore plus aigu d’exigence et de résilience afin de continuer à garantir les intérêts de la Ville et des Portois. Ensemble, continuons d’avancer !". Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction d'entrer en contact avec les autres protagonistes de l'affaire, son directeur de cabinet Gérard Payet, son ami et ancien adjoint Fayzal Vali et un cadre du groupe Casino.



SOCIÉTÉ



Pour éviter d'avoir à imposer un couvre-feu qui se rapproche, la mairie de Saint-Benoît met en place de nouvelles mesures avant qu'il ne soit trop tard . Les sites et aires de pique-nique seront fermés et les contrôles vont être renforcés. La municipalité a également commandé 40 000 masques pour les enfants.